بعد توقف عمرو أديب.. لميس الحديدي تعلن ابتعادها عن الشاشة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”، عن ابتعادها عن الشاشة مدة شهر، لتعود مع بداية أيلول (سبتمبر)، وذلك لقضاء إجازة أسرية صيفية.

وجاء ذلك بعدما أعلن زوجها الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “أم بي سي” ابتعاده عن الشاشة مدة شهر أيضاً.

وأوضح أنّ السبب الإجازة الصيفية لمدة شهر واحد فقط على أن يعود بموسم جديد بداية من أيلول (سبتمبر) أيضاً.كما توجّه بالشكر إلى كل العاملين معه في البرنامج طوال الـ11 شهراً الماضية، كذلك الجمهور ومتابعي البرنامج.

ومازح مشاهديه بأن الجميع يحتاج إجازة صيفية طوال شهر آب (أغسطس) من أجل الراحة والاستمتاع بأوقاتهم وقضاء بعض الوقت مع عائلتهم، كذلك من أجل التفكير في أفكار جديدة للبرنامج.