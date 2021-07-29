مي عمر تكشف تفاصيل معاناتها “المؤلمة” مع المرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي عمر، عن معاناتها طوال أسبوعين كاملين من مرض مفاجئ، أصيبت به اثناء تواجدها خارج مصر، وخضعت على إثره للعديد من الفحوصات، وطلب منها العودة سريعا إلى القاهرة لتتلقى العلاج بواسطة إحدى العيادات الخاصة في الساحل الشمالي مؤكدة أن الألم بدا ينخفض تدريجيا.

ونشرت مي عمر، صورة من أمام أحد مراكز الرعاية الصحية في الساحل الشمالي التي تلقت فيها العلاج، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من التحقيقات والمختبرات والفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة ومع ذلك، كنت متعبة للغاية ومريضة.

وأضافت: بفضل عيادات متخصصة زودوني بالرعاية الطبية اللازمة في العيادة واستشارات الزيارة المنزلية من قبل أطباء مؤهلين تأهيلا عاليا، بالإضافة إلى المعامل والفحوصات التي يتم إجراؤها في المنزل، شكرا على دعمكم السريع انتم بالتأكيد افضل العيادات والخدمات الطبية في الساحل.. الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى.

وكانت مي احتفلت مؤخراً بصحبة زوجها المخرج محمد سامي بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وحرصت مي على توجيه الشكر لدولة الإمارات، ونشرت صورة لمدينة دبي عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها: خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتابعت شكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين، حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعبًا.

وظهرت مي لأول مرة في مصر لحضور العرض الخاص لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” من بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، وأعلن بعدها عن عودتها لاستئناف نشاطها الفني في مصر ببطولة فيلم “تحت تهديد السلاح” مع النجم حسن الرداد، وهو أول عمل تقوم مي بتصويره بعد الجدل الذي صاحب عرض مسلسلها الأخير “نسل الأغراب” الذي عرض في موسم الدراما المصرية لرمضان 2021.

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقى مثير، ويشارك في بطولته حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.