هاني شاكر يعود إلى دار الأوبرا بعد تعافيه من وعكته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت دار الأوبرا المصرية الموعد الجديد لحفل الفنان هاني شاكر الذي تم تأجيله سابقا بعد إصابته بأزمة صحية مفاجئة ومتاعب في القلب، وتقرر ان يقدم هاني حفله في الثامنة مساء يوم الأحد الأول من أغسطس على مسرح النافورة بالأوبرا.

هاني شاكر سيقدم فقرته الغنائية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي ويشاركه عدد من نجوم دار الأوبرا المصرية منهم ياسر سليمان، وإيمان عبدالغني.

ويتضمن البرنامج، فاصلين يشدو خلال الثاني منها، هاني شاكر بنخبة مختارة من أجمل أعماله الفنية الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد إلى جانب مجموعة من أغانى الطرب العربي منها: “بلدي، وبقالي كتير، وكل ليلة، ولو رحت بعيد، وضحك ولعب وجد وحب، ومعاك، ويا ريتني، وأنا قلبي ليك، وسألتك، وخايف مرة أحب، ووعد مني، وبعد حبك، وبحبك أنا، وجواب، وقل لي عمل لك إيه، ولسه بتسألي، واحلف بسماها إلى جانب حدث أعماله لو سمحتوا”.

أما الفاصل الأول، يتغنى خلاله ياسر سليمان بـ:”قدك المياس، ويا ليلة ما جاني الغالي”، وتؤدي إيمان عبدالغني بـ”قلبي دليلي، وبيت العز، ونسم علينا الهوا، وأنا بعشقك”.

وسبق أن أكد هاني شاكر، تحسن حالته الصحية، ووصف ما حدث بمجرد “أزمة وعدت” ووجه انتقادا قاسيا لكل من بالغ في وصف تدهور وضعه الصحي، مشيرا إلى التزامه بفترة النقاهة وبعدها سيعود لاستكمال مسيرته الفنية بحفل كبير في دار الأوبرا المصرية.

هاني طمأن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية بمقطع فيديو نشر عبر كل منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيه: الحمد لله أزمة وعدت على خير.

وتابع قائلا: أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة دى على خير، بدعائكم ودعاء الناس الطيبين اللى يعرفونى واللى مايعرفنوش، الفترة اللى جاية هتكون فترة نقاهة، وطول ما ربنا معايا وإنتوا جنبى إن شاء الله ربنا ميجيبش حاجة وحشة أبدا.

وانتقد هانى شاكر الذين تعمدوا ترويج أخبار تبالغ في وصف تدهور وضعه الصحي قائلا: أنا بس بطمنكم عشان الناس اللى بتستظرف وبتقول أخبار مش مظبوطة، وتخض ناس كتير، وتعمل قلق على السوشيال ميديا عشان بس تعمل انتشار، حسبى الله ونعم الوكيل فى الناس دى.