كاتي برايس هل تخطط للزواج بعد إنهاء طلاقها من كيران هيلر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرة الرابعة، أعلنت كاتي برايس عن خططها للزواج من “كارل وودز” هذا الشتاء بعد أن أنهت طلاقها من “كيران هيلر” الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع “ميرور” تعطي “كاتي”، التي تشارك ابنتها “باني” وابنها “جيت” مع “كيران”، الأولوية الآن لمستقبلها مع “كارل” بعد إعلان خطوبتهما في أبريل، حيث أفادت التقارير أنه من المقرر أن تقوم الممثلة وعارضة الأزياء السابقة، 43 عامًا، بربط العقدة مع “كارل” في الأشهر المقبلة.

وقال مصدر مقرب من النجمة: “كاتي سعيدة لأن طلاقها من “كيران” قد انتهى الآن. إنها تشعر وكأن ثقلًا قد رُفع عن كتفيها. إنها متحررة رسميًا من هذا الزواج ويمكنها الآن التركيز على خططها لحفل زفافها على “كارل”.

وأضاف المطلع أن “كاتي” تمضي قدمًا، حيث ينصب تركيزها الرئيسي الآن على حفل الزفاف والأطفال ومستقبلها مع “كارل”. إنها تأمل في حفل زفاف في فصل الشتاء لأن عيد الميلاد هو وقتها المفضل في العام. كما تعترف “كاتي” بأنها تريد إقامة الحفل عاجلاً وليس آجلاً حتى تتمكن والدتها المريضة من الحضور حيث تعاني من تليف رئوي.

وقد تعهدت “كاتي” بأن يكون حفل زفافها الرابع مختلفًا عن الحفل الذي أقامته من قبل.

تزوجت “كاتي” لأول مرة من “بيتر أندريه” في عام 2005. وفي نفس العام، أنجبت ابنها الثاني “جونيور”، حيث أنجبت أول ابنائها “هارفي” عام 2002. وفي عام 2007، أنجبت طفلتها الثالثة “برنسيس”. في مايو 2009 أعلن الزوجان انفصالهما وتم الطلاق في سبتمبر من نفس العام.

في فبراير 2010، تزوجت من الممثل “أليكس ريد” في حفل خاص. وفي يناير 2011، انفصل “ريد” و”برايس” وتم الانتهاء من الطلاق في مارس 2012.

في 16 يناير 2013، تزوجت “برايس” من زوجها الثالث “كيران هيل”. وفي أغسطس 2013 أنجبت ابنها الثالث “جيت ريفييرا هيلر”. وفي العام التالي تحديدًا في أغسطس 2014، أنجبت ابنتها الثانية “باني هيلر”. في مايو 2018، أعلنت برايس أنها بدأت إجراءات الطلاق.