اللي عملته حلا شيحة كان أوفر وخلعت الحجاب والباروكة لهذا السبب.. تصريحات صابرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حلت الفنانة صابرين ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر شاشة قناة ON.
وفي هذه السطور نعرض لكم أبرز تصريحاتها في الحلقة:
- أنا مكنتش عايزة لقبي يبقى أم باروكة.. وخطواتي في الحياة مؤمنة بيها.
- العلاقة بيني وبين ربنا حاجة خاصة جدًا.
- لما قررت خلع الحجاب حسيت إن ده مش صح أوي ولا اللي قبله كان صح.
- خلعت الحجاب والباروكة وحاليا أحببت نفسي وشكلي أكثر
- موقف حلا شيحة كان مريب وحسيت أن فيه حاجة غلط.
-اللي عملته حلا شيحة كان أوفر وأزعجني موقفها من والدها.
- اللي هينزل معايا القبر ويتحاسب يحاسبني.
- أنا أعرف حلا وهي خالعة الحجاب، وهي محجبة ومنقبة.
- دائمًا أرائي صادمة ودي حاجة جميلة.
- بحفظ مشاهدي على الهواء.. وقصائد أم كلثوم أو أغانيها معرفش أحفظها.
- عايزة أعمل فوازير فيها حاجة مجنونة وشقية للأطفال.
- سعاد حسني شاهدتني في مسرحية "حمري جمري"، وقالت لي: "إنتى ضحكة عينيكى وضحكتك شبهي".
- لقائي بالفنانة فاتن حمامة كان حلم حياتي.