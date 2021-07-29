فن ومشاهير

اللي عملته حلا شيحة كان أوفر وخلعت الحجاب والباروكة لهذا السبب.. تصريحات صابرين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت الفنانة صابرين ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر شاشة قناة ON.

وفي هذه السطور نعرض لكم أبرز تصريحاتها في الحلقة:

- أنا مكنتش عايزة لقبي يبقى أم باروكة.. وخطواتي في الحياة مؤمنة بيها.

- العلاقة بيني وبين ربنا حاجة خاصة جدًا.

- لما قررت خلع الحجاب حسيت إن ده مش صح أوي ولا اللي قبله كان صح.

- خلعت الحجاب والباروكة وحاليا أحببت نفسي وشكلي أكثر

- موقف حلا شيحة كان مريب وحسيت أن فيه حاجة غلط.

-اللي عملته حلا شيحة كان أوفر وأزعجني موقفها من والدها.

- اللي هينزل معايا القبر ويتحاسب يحاسبني.

- أنا أعرف حلا وهي خالعة الحجاب، وهي محجبة ومنقبة.

- دائمًا أرائي صادمة ودي حاجة جميلة.

- بحفظ مشاهدي على الهواء.. وقصائد أم كلثوم أو أغانيها معرفش أحفظها.

- عايزة أعمل فوازير فيها حاجة مجنونة وشقية للأطفال.

- سعاد حسني شاهدتني في مسرحية "حمري جمري"، وقالت لي: "إنتى ضحكة عينيكى وضحكتك شبهي".

- لقائي بالفنانة فاتن حمامة كان حلم حياتي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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