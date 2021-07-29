الأميرة آن تفتتح مستشفى جديداً للصحة العقلية في ميرسي سايد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 07:34 صباحاً - قامت الأميرة "آن" ابنة الملكة إليزابيث بتنفيذ ارتباطات خلال الأسبوع الماضي للتعرف على العمل المهم الذي تقوم به NHS. وبدأت أمس الاثنين جولتها من خلال الافتتاح الرسمي لمرفق جديد للصحة العقلية بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني في ميرسي سايد.

الأميرة آن تزور مركز نقل الدم- الصورة من موقع New my royals



وبحسب موقع "Royal Central" قامت الأميرة آن بجولة في مستشفى هارتلي في ساوثبورت، والتي توفر للسكان المحليين رعاية الصحة العقلية للمرضى الداخليين والخدمات المجتمعية ذات الصلة، كل ذلك في مكان واحد. والتقت بالأطباء والممرضات والمعالجين وغيرهم من الموظفين لمعرفة المزيد عن الرعاية التي قدموها والتحديات التي تغلبوا عليها خلال العام الماضي.

الأميرة آن تزور مواقع تابعة لخدمة الصحة الوطنية- الصورة من موقع New my royals





عام على الإفتتاح

تم الانتهاء من المستشفى في ديسمبر 2020 من خلال دمج مبنيين قديمين في مرفق واحد على أحدث طراز. ولكن نظرًا لأزمة الصحة العامة المستمرة في المملكة المتحدة، لم يكن المستشفى قادرًا على الافتتاح الكبير حتى هذا الصيف، حيث قالت رئيسة المستشفى "بياتريس فراينكل": "الافتتاح الرسمي اليوم هو تكريم لكل من شارك."

الأميرة آن تقوم بزيارة خدمة الإسعاف- الصورة من موقع New my royals





وقال "جو رافيرتي" الرئيس التنفيذي لمؤسسة Mersey Care Trust: "يسعدنا أن صاحبة السمو الملكي الأميرة قد تمكنت من افتتاح المستشفى رسميًا. إنه ليس فقط تقديرًا لاستثماراتنا الكبيرة في صحة ورفاهية المواطنين، ولكن أيضًا كل العمل الجاد والالتزام الموجود في جميع خدمات الصحة العقلية NHS."

الأميرة آن تكرم موظفي الإسعاف- الصورة من موقع New my royals





وأضاف: "هذا يوم خاص في رحلة طويلة شملت مستخدمي الخدمة ومقدمي الرعاية والموظفين والمنظمات الشريكة في تصميم مرفق صحة نفسية عالمي المستوى مناسب للقرن الحادي والعشرين. بفضل الدعم المقدم من شركاء الصحة والبناء والأهم من موظفينا، أكملنا المرحلة النهائية من المبنى الجديد في ديسمبر 2020 وتمكنا من نقل جميع خدمات الصحة النفسية المجتمعية المتبقية للمرضى الداخليين في ساوثبورت هنا على الرغم من التحديات الهائلة للوباء."

زيارات أخرى لخدمة الصحة الوطنية NHS

في الأسبوع الماضي، زارت الأميرة "آن" موقعين آخرين تابعين لـ NHS. افتتحت رسمياً مركز NHS Blood & Transplant Blood Center الجديد في بارنسلي، وهو موطن لمختبرات التدريب المتخصصة، واختبار توافق الدم والأعضاء، والممرضات المتخصصات في التبرع بالأعضاء.

كما زارت خدمة الإسعاف في الشمال الشرقي في هيبورن، ومنحت ميداليات الخدمة الطويلة وحسن السلوك إلى 14 من موظفي الإسعاف في الخطوط الأمامية.