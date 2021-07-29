فن ومشاهير

العرض المسرحي "عن العشاق " بقصر الأمير طاز .. أول أغسطس

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القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج هانى عفيفي لاستئناف عرض مسرحية " عن العشاق " بقصر الأمير باز ، وذلك يوم ٥ أغسطس فى تمام الساعة الثامنة مساءً ، العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون والذى يديره الفنان شادى سرور ، بالتعاون مع ستديو مسرح مركز الإبداع الفنى وصندوق التنمية الثقافية ، والعرض مأخوذ عن كتاب " طوق الحمامة فى الألفة والألاف " لإبن حزم الأندلسي . 

 

يناقش العرض بعض الأفكار والحكايات التى عرضها الكتاب من الأفكار المتشددة والمنتشرة عن تحريم الحب والفن ، وذلك من خلال مزج بعض النصوص باللغة العربية الفصحى ومشاهد علمية بجانب أداء حركى وإرتجالات حرة ، كما يتوغل العرض مختارات من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم وبعض المقطوعات الموسيقية لفرقة عازفى  بيت العود العربى . 

 

 

عن العشاق
عن العشاق

عرض " عن العشاق " بطولة كلا من حمزة العيلي ، أميرة عبد الرحمن ، أحمد زكريا ، ساره هريدى ، تمثيل وعزف ماهر محمود إسماعيل ، أداء حركى إيمان لطفى ، غناء نجوى حمدى ، تصميم حركى هانى حسن ، مساعد مخرج سمية أبو العز وكريم عرفة ، دراماتورج كريم عرفة ملابس أيمن الزرقاني ، فكرة وإخراج هانى عفيفي . 

 

هانى عفيفي
هانى عفيفي

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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