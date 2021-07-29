شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحي "عن العشاق " بقصر الأمير طاز .. أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج هانى عفيفي لاستئناف عرض مسرحية " عن العشاق " بقصر الأمير باز ، وذلك يوم ٥ أغسطس فى تمام الساعة الثامنة مساءً ، العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون والذى يديره الفنان شادى سرور ، بالتعاون مع ستديو مسرح مركز الإبداع الفنى وصندوق التنمية الثقافية ، والعرض مأخوذ عن كتاب " طوق الحمامة فى الألفة والألاف " لإبن حزم الأندلسي .

يناقش العرض بعض الأفكار والحكايات التى عرضها الكتاب من الأفكار المتشددة والمنتشرة عن تحريم الحب والفن ، وذلك من خلال مزج بعض النصوص باللغة العربية الفصحى ومشاهد علمية بجانب أداء حركى وإرتجالات حرة ، كما يتوغل العرض مختارات من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم وبعض المقطوعات الموسيقية لفرقة عازفى بيت العود العربى .