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كتب امير فتحي في الخميس 29 يوليو 2021 05:43 صباحاً - خرجت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني عن صمتها وردت على الانتقادات التي طالتها مؤخرا بسبب فيديو ظهر فيها ابنها معاذ وهو يرق مع مجموعة من الفتيات أثناء الاحتفال بعيد ميلاد صديقة شقيقته رؤى.
كلام هند القحطاني جاء ردا على قول احدى متابعتاتها “حرام والله ان معاذ يترحم بين البنات كسرتي رجولته” لترد قائلة أن الحفل كان مليئ بالرجال لكن ابنها معاذ على صداقة واسعة مع عائلة وأسرة صديقة ابنتها وهو يعرفهم جيداً وليس من المنطقي أن يجلس مع رجال لا يعرفهم، مؤكدة أن هذا الفكر ليس موجوداً في الولايات المتحدة.
وأضافت هند القحطاني أن ابنها معاذ يعامل الفتيات مثل أخواته ولا يكن لهم أي مشاعر عاطفية.
وكان قد ظهر معاذ ابن هند القحطاني وهو يرقص مع شقيقته ورفض تصوير شقيقته له بالفيديو بسبب خجله وهو ما تسبب في انتقادات حادة لوالدته.
كانت هذه تفاصيل خبر هند القحطاني ترد على اتهامها بـ “كسر رجولة” ابنها معاذ.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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