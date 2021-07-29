هند القحطاني ترد على اتهامها بـ “كسر رجولة” ابنها معاذ.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 29 يوليو 2021 05:43 صباحاً - خرجت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني عن صمتها وردت على الانتقادات التي طالتها مؤخرا بسبب فيديو ظهر فيها ابنها معاذ وهو يرق مع مجموعة من الفتيات أثناء الاحتفال بعيد ميلاد صديقة شقيقته رؤى.

كلام هند القحطاني جاء ردا على قول احدى متابعتاتها “حرام والله ان معاذ يترحم بين البنات كسرتي رجولته” لترد قائلة أن الحفل كان مليئ بالرجال لكن ابنها معاذ على صداقة واسعة مع عائلة وأسرة صديقة ابنتها وهو يعرفهم جيداً وليس من المنطقي أن يجلس مع رجال لا يعرفهم، مؤكدة أن هذا الفكر ليس موجوداً في الولايات المتحدة.

وأضافت هند القحطاني أن ابنها معاذ يعامل الفتيات مثل أخواته ولا يكن لهم أي مشاعر عاطفية.

هند القحطاني ترد على متابعة قالت لها بأنها كسرت رجولة ابنها معاذ لأنه جلس مع الفتيات! pic.twitter.com/l1ZoWeMi5g — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 28, 2021

وكان قد ظهر معاذ ابن هند القحطاني وهو يرقص مع شقيقته ورفض تصوير شقيقته له بالفيديو بسبب خجله وهو ما تسبب في انتقادات حادة لوالدته.