أحمد صلاح حسني يحتفل بعيد ميلاد إبنته والنجوم يهنئونه – (شاهد)

كتب امير فتحي في الخميس 29 يوليو 2021 05:43 صباحاً - احتفل النجم المصري ” أحمد صلاح حسني ” بيوم ميلاد إبنته في أجواء عائلية بسيطة داخل منزله، وحرص على مشاركة متابعيه عبر حسابه بـ “إنستجرام” بصور من الاحتفال الذي أعدّه لها، وأصرّ على إخفاء وجهها، معتمداً بذلك أسلوباً طريفاً، حيث نشر صورة بدا فيها وهو يغمر طفلته من دون أن يُظهر وجهها بوضوح أمام الكاميرا.

وتمنى لطفلته عيد ميلاد سعيدًا، وعلّق على الصورة بالقول: “كل سنة وأنتِ طيبة حبيبتي”. وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه، كما هنأ عدد كبير منهم إبنته بيوم ميلادها خلال التعليقات.

وفى صورتين أخرتين ظهر وهو يحتضن إبنته حيث التقطت الصورتين بحيث لا تظهر ملامح الصغيرة. إلا أن مصممة التورتة كانت وضعت على صفحتها بـ إنستجرام تورتة أخرى يظهر فيها حسني محتضنا ابنته بصورة لهما مطبوعة على التورتة.

كما حظت تلك الصور بتفاعل كبير من زملاء الفنان أحمد صلاح حسني حسنى حيث انهالت تهاني زملائه من الفناين منهم أيتن عامر ومحمد علاء بطل مسلسل سابع جار، وإسلام جمال، وإيمى سالم ، وأحمد خيري وغيرهم.

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من ناحية أخري، نعى الفنان أحمد صلاح حسنى، والد صديقه، الفنان محمد رجب، الذي رحل عن عالمنا، يوم الثلاثاء الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. ونشر أحمد صلاح حسني، صورة للفنان محمد رجـب، جمعته مع والده، وعلق عليها: “البقاء لله في والد أخي وصديقي الغالي الفنان محمد رجب”.

يُشار إلى أن أحمد صلاح حسني شارك في رمضان 2021 في مسلسلي “هجمة مرتدة” مع أحمد عز وهند صبري، و”كوفيد 25″ مع يوسف الشريف وأيتن عامر.

فيما عرض له قبل شهر رمضان مسلسل “الدايرة” ثاني بطولاته التليفزيونية مع إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشا. تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.

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