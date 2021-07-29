شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم A Quiet Place Part II يقترب من كسر حاجز الـ 300 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب فيلم A Quiet Place Part II من كسر حاجز الـ 300 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، حيث وصلت إلى 290 مليونًا و 478 ألف دولار، منذ عرضه بدور العرض فى 28 مايو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 155 مليونًا و 478 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 133 مليونًا دولار فى دور العرض حول العالم.

وحقق العمل أيضًا 48 مليونًا و385 فى العرض الافتتاحى للفيلم بـ3726 دار عرض حول العالم، فيلم A Quiet Place Part II من إنتاج Paramount Pictures.

وكانت قد تمت إعادة جدولة فيلم A Quiet Place Part II عدة مرات، حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضي، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع أنحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 أبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة أخيرا إلي مايو المقبل.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذى يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذى دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.