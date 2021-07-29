شكرا لقرائتكم خبر عن " ذهب الليل " عن حياة محمد فوزى على مسرح مكتبة الإسكندرية .. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد البيت الفنى للمسرح لتقديم العرض المسرحى " ذهب الليل " من إنتاج فرقة الإسكندرية ، وذلك يوم السبت القادم على المسرح الكبير فى مكتبة الإسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساء، وقال مخرج العرض سعيد قابيل فى تصريح خاص لليوم السابع ، أن العرض تدور فكرته حول الحياة الفنية للفنان الراحل محمد فوزى منذ أن بدأ مشواره فى طنطا وهو فى الثالثة عشر من عمره إلى أن توفى .

وأضاف المخرج سعيد قابيل ، محمد فورى هو فنان متعدد المواهب والنشاط وعمل فى إتجاهات فنية مختلفة فمعظم الناس تعرفه كمؤلف موسيقى لكنه كان مؤلف سينمائى ولديه شركة إنتاج ولديه أول شركة لتسجيل الإسطوانات كما أنه ساعد العديد من الفنانين ولحن أنواع مختلفة من الموسيقى مثل العاطفى والأطفال والدينى والأوبرتات فتجربته كانت متنوعه ومازالت أغانيه نسمعها إلى الأن وكان فوزى سابق لعصره فى الألحان وألحانه نالت شهرة عالمية فى زمن لم يكن هناك تواصل مثل الأن .

وتابع المخرج سعيد قابيل ، العرض من بطولة محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، فكرة وتأليف أحمد عسكر، اخراج سعيد قابيل تم انتاج العرض تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، بقيادة المخرج محمد مرسي.