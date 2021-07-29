خالد النبوي ينشر صورة مع نجله "نور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان خالد النبوي صورة تجمعه بنجله "نور"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "النبوي" على الصورة قائلا: "الكثير من المرح لقضاء الوقت معك، بينو".

وشارك "نور" في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، ومن إخراج بيتر ميمي.

من ناحية أخرى يشارك الفنان خالد النبوي في فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من مصطفى فهمي، محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، ريم مصطفى، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد عيد، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد.