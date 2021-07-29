رانيا يوسف على طريقة ياسمين صبري!

كتب امير فتحي في الخميس 29 يوليو 2021 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من اجازتها التي تقضيها في اسبانيا حيث ظهرت في أحد المطاعم.

وعلقت رانيا يوسف على الصور كاتبة: “ابدأ صباحك بابتسامة” لتنهال عليها التعليقات المتغزلة بجمالها والمتمنية لها قضاء وقت سعيد مثل: «قمر»، «رحلة سعيدة ان شاء الله»، «الملكة وصلت».

وقد جاءت اطلالة رانيا يوسف الاخيرة مشابهة لموطنتها الفنانة ياسمين صبري والتي نشرت ايضا صورا أثناء تناولها االطعام من اجازتها التي تقضيها في ايطاليا مع زوجها رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة.

وكانت رانيا يوسف قد نشرت قبل ذلك مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة صيفية أنيقة حيث ارتدت فستان صيفي طويل باللون الأسود والورود الصفراء، ذو فتحة كبيرة من منطقة الصدر، وأخرى جانبية كشفت عن أحد ساقيها، مع ارتدائها قبعة سوداء.