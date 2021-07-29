شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مليون دولار لـ فيلم In the Heights منذ طرحه يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم In the Heights الجديد، إيرادات وصلت إلى 41 مليونًا و 615 آلف دولار، بـدور العرض حول العالم، بداية من يوم 11 يونيو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 29 مليونًا و 515 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 12 مليونًا و 100 ألف دولار بـدور العرض ببعض دول العالم

ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد In the Heights إلى باقى دول العالم خلال الفترة المقبلة، العمل الجديد من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و23 دقيقة.

ويشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

وتدور أحداث In the Heights فى مرتفعات واشنطن الصاخبة فى مدينة نيويورك، عندما يقرر بطل الفيلم تحقيق حلمه فى الذهاب إلى جزيرة، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".