ليلى اسكندر في وصلة رقص مجنونة على انغام هيفاء وهبي!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 29 يوليو 2021 02:46 صباحاً - شاركت ليلى اسكندر، الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه اثناء استمتاعها بوقتها على انغام احد اغاني مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي.

وظهرت ليلى اسكندر، في الفيديو، بفستان احمر قصير وهي ترقص على انغام “لو كنت”، الديو الغنائي الذي جمع هيفاء وهبي واكرم حسني، قبل ان توجه لها رسالة قائلة “أحبك هيفاء”.

وكانت ليلى اسكندر قد نشرت صورة لزوجها يعقوب الفرحان من العمل الدرامي وكتبت: (ألف مبروك علينا وعلى السعودية نجاح بويوسف وكل طاقم العمل في “رشاش”). وانهت تعليقها “غير قادرة على الإنتظار” في إشارة منها الى حماسها لمشاهدة العمل قريبًا جدًا.

الجدير ذكره أن ليلى اسكندر كانت قد أعلنت في يوليو 2020 انفصالها عن يعقوب الفرحان، ما شكل صدمة لدى المتابعين والجمهور خاصة انهما مشهوران بحبهما لبعضهما وبلحظاتهما الرومانسية. لكن بعد عدة أيام عادت ليلى الى زوجها من خلال نشرها على “ستوري” في حسابها على انستغرام صورة تظهر عودة يعقوب الى المنزل، وهو يحمل طفله “يوسف” وعلقت عليها قائلة: “حمدالله وصول بو يوسف بالسلامة، نورت بيتك، الحب ينتصر دائمًا”.

ويلتزم كل من ليلى ويعقوب الصمت حول حقيقة انفصالهما، فهما لم يؤكدا أو ينفيا هذا الموضوع حتى كتابة هذه السطور.