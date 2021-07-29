صور نادرة جداً لـ ديانا حداد قبل الشهرة والتجميل.. وهذا هو عمرها الحقيقي الذي لم يتوقعه أحد ؟

كتب امير فتحي في الخميس 29 يوليو 2021 02:46 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صور قديمة جداً للفنانة اللبنانية ديانا حداد، رصدت شكلها قبل التجميل وبداية شهرتها في سن الـ17 تقريبًا بمرحلة الدراسة، وكشفت الصور عن التغيير الملحوظ في شكلها وإطلالاتها، بمرور الزمن.

وبحسب تعليقات المتابعين، فقد تباينت الآراء حول شكل وإطلالة ديانا حداد بين تلك المرحلة العمرية واليوم، فبعضهم من أشار إلى محافظتها على تفاصيل ملامح وجهها بالرغم من خضوعها لبعض العمليات التجميلية البسيطة، بينما أشار البعض الأخر إلى أنها كانت تتمتع بجمال طبيعي جذاب بعيدًا عن عمليات التجميل.

وهذا وأكملت ديانا عامها الـ45، فهي من مواليد 1 اكتوبر 1976 وقد بدأت مشوارها الفني عام 1992. ما لا يعرفه الكثير أن ديانا حداد اعتنقت الإسلام عام 1999، وتحدثت بإحدى اللقاءات التلفزيونية عن هذا القرار، كما أكدت أن دخولها للإسلام كان عن قناعة وأنها تحترم جميع الأديان السماوية، وكشفت أن والدتها كانت مسلمة وكانت تتعلم منها الآيات القرآنية.

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من ناحية أخري، حلت المطربة ديانا حداد ضيفة على الإعلامية ديالا مكي من خلال «برنامج مشاهير» عبر تلفزيون دبي، لأول مرة بمشاركة بناتها صوفي وميرا «اللاتي تحدثن عن علاقتهما بوالدتهما ديانا حداد الأم والفنانة.

وأوضحت ديانا حداد أنها تحمل في مسيرتها رسالة إنسانية خيرية إجتماعية توعوية إلى جانب رسالتها الغنائية والفنية من أجل المساهمة في زرع الإبتسامة والفرحة بين الناس كافة، وأكدت أنها تشارك وتساهم دائماً بالعديد من هذه الأعمال والنشاطات.

وتضمنت السهرة مداخلة للمخرجة الإماراتية ” نهلة الفهد ” التي وصفتها ديانا بأهم أعز صديقاتها وأكدت تشجيعها إلى دخول الدراما كممثلة كونها تملك موهبة التمثيل، إلى جانب مداخلة الفنان الإماراتي “فايز السعيد” الذي وصف “ديانا” بأنها تميزت بغناء الأغنية الإماراتية والخليجية إلى جانب الألوان العربية التي تميزت بها جميعها، وأوضح أنها تغنت بأهم وأشهر الشعراء في الخليج وعلى رأسهم الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله».

وقدمت ديانا خلال البرنامج الأغنية “ساكن” والتي قدمتها بشكل مختلف وجديد، وأغنية “لاقيتك” وأغنية “الى هنا” التي حققت أكثر من 125 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية باليوتيوب، والأغاني أمانيه، مش رح نختلف، وأغنيتين “رد الزيارة” و”لزرعلك بستان ورود”.

إلى جانب أغنية اختارتها من تترات المسلسلات التي قدمتها وهي بعنوان “يا وقت”، وأكدت أنها تستعد لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة التي تتعاون بها مع مجموعة من أهم الشعراء والملحنين في الخليج والوطن العربي، وسوف تقوم بالكشف عنهم خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تجهيزهم.

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