شيلاء سبت تنفى خطوبتها وتصف فؤاد عبد الواحد بـ “الاخ والصديق”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 29 يوليو 2021 02:46 صباحاً - نفت الفنانة البحرينية شيلاء سبت الخير الذي تم تداوله في الامس حول خطوبتها على الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد، بعد الصورة الرومانسية التي تشراها عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت شيلاء مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام لأغنية “غن”، حيث شاركت كموديل فيها، واصفة الفنان عبد الواحد بالأخ والصديق، وعلقت عليها: “بصراحة ما توقعت الي صار من صورتي مع الاخ والصديق الفنان فؤاد عبد الواحد حتى ما لحقت ارد، لكن ابشركم جمعني معاه كليب روعة من ألحان الموسيقار طلال واخراج ياسر الياسري، فؤاد مثل أخوي ارجوكم اعطونا رأيكم بالكليب حلوين؟”.

بدوره نشر فؤاد عبد الواحد نفي قال فيه: “يا جماعة .. #شيلاء_سبت أخت وصديقة اجتمعت أنا وياها في أغنيتي المصورة الجديدة #غن الحان الموسيقار #طلال وكلمات #فهد_عافت وتوزيع #زيد_نديم ومكس وماستر #جاسم_محمد واخراج #ياسر_الياسري .. تفاعلكم مع الصورة دليل محبتكم وإهتمامكم.. كل التقدير والحب لكم”.

وانهالت التعليقات والانتقادات على شيلاء وعبد الواحد، بسبب تأخرهما في نفي الشائعة بعد تصدرهما الترند، واستعمال مثل هذا الأسلوب في تسويق الأغنية.

وكانت شيلاء سبت قد نشرت الثلاثاء عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورة تجمعهما بالفنان اليمني، دون أي تعليق، مرتدية فستانا أسود براقا، فيما ظهر فؤاد عبد الواحد، ببدلة سوداء مع قميص أبيض نسقه بـ”بابيون” بلون البدلة نفسها.

من جانبه، نشر الفنان فؤاد عبد الواحد الصور ذاتها، دون أي تعليق أيضًا، لكنه أضاف إيموجي وردة.

ومما زاد “الطين بلة” هو مباركة الفنانة البحرينية هيفاء حسين لهما، دون أن تتأكد من صحة المعلومة، عبر نشرها الصورة ذاتها عبر خاصية”الستوري” في إنستغرام مع تعليق قالت فيه: “أبارك لأختي شيلاء والأخ فؤاد على عقد قرانهم، ربي يسعدكم ويرزقكم الذرية الصالحة يارب”.