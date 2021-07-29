شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون تنتظر مولودها الأول من كارتر ريوم .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مقربة من النجمة العالمية باريس هيلتون، عن حملها في طفلها الأول من خطيبها كارتر ريوم، بعد قصة حب استمرت لفترة طويلة، وشوهدا سوياً في الكثير من المحافل العالمية والمحلية.

ووفقاً لصحيفة pagesix، فإن الثنائي هيلتون وريوم، سيحظون بطفلهما الأول خلال الفترة المقبلة وبالتحديد في يناير، بعد خضوعها لعملية حقن أطفال الأنابيب،

وامتنعت النجمة صاحبة الـ 40 عاماً، عن التعليق على خبر حملها الأول، كما رفض خطيبها ريوم التعليق ايضاً على الخبر.

واحتفلت هيلتون مؤخراً، بعيد ميلادها بصحبة مجموعة من أصدقائها وخطيبها كارتر ريوم، فى حفل تضمن وجود الكثيرين من المقربين لها، حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التى أكدت أن هيلتون حرصت على إقامة حفل كبير رغم مرور شهر بالكامل على عيد ميلادها.

وأضاف التقرير أن باريس هيلتون عاشت عيد ميلاد مميزا فى فبراير الماضى، وذلك بعدما قرر خطيبها تقديم خاتم الخطوبة لها بنفس يوم ميلادها، إلا أن ذلك لم ينسيهما الاحتفال مع الأصدقاء بعد شهر فى حفل شهد تورتة على شاكلة باريس هيلتون وأحد فساتينها المميزة.