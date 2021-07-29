شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تفوقوا على أشقائهم .. توأم عماد حمدى شارك أم كلثوم البطولة وحير النقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرمن نجوم الفن الذين حققوا شهرة ونجومية واسعة كان لهم إخوة سبقوهم فى المجال الفنى و كان ذلك من الحوافز التى دفعت هؤلاء النجوم لبدء مشوارهم ، وهناك من العائلات الفنية الشهيرة التى حقق أفرادها نجاحات عديدة وشهرة واسعة ، ومنهم من حقق بعضهم شهرة ومجداً يفوق ما حققه من سبقه من عائلته فى طريق الفن ، ليبقى اسمه رناناً بينما لا يصل من سبقه من أشقائه لهذه الشهرة، وهناك العديد من النماذج لهؤلاء الإخوة.

وكان من بين أشهر النجوم الذين سبقهم احد إخوتهم فى مجال الفن الفنان الكبير عماد حمدى والذى قد لا يعرف الكثيرون أن توأمه عبدالرحمن والذى كان نسخة طبق الأصل منه لدرجة لا يمكن لأن التمييز بينهما قد سبقه فى مجال الفن وقام ببطولة فيلم عايدة أمام كوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما كشفه نادرعماد حمدى ابن الفنان الكير فى حوار لليوم السابع.

وبحسب تصريحات ابن الفنان عماد حمدى لليوم السابع فإن عمه عبدالرحمن قام بتمثيل دور البطولة أمام أم كلثوم فى فيلم «عايدة» عام 1942، قبل أن يتجه والده للتمثيل، ومن شدة الشبه بينهما اعتقد نقاد كثيرون أن الفنان عماد حمدى هو من قام بهذا الدور، مؤكداً أن والده لم يمثل مع أم كلثوم، وكان يتمنى أن يمثل معها.