شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل مسرحية "انتحار معلن" فى الأردن لعرضها بمهرجان المسرح الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر فريق عمل العرض المسرحى المصرى "انتحار معلن" للأراضى الأردنية للمشاركة كعرض شرفى ضمن فعاليات مهرجان المسرح الحر الدولى بالمملكة العربية الأردنية، وذلك على مسرح المركز الثقافى الملكى فى الأول من أغسطس المقبل.

العمل تأليف الكاتب السعودى د. سامى الجمعان، تمثيل الفنانة التونسية منى التلمودى، إخراج مازن الغرباوى، تصميم ديكور رضا صلاح، تأليف موسيقى د.طارق مهران، تصميم أزياء د.مروة عودة.

مسرحية "انتحار معلن" مونودراما تتناول حياة الكاتبة والروائية الإنجليزية الشهيرة فرجينيا وولف Virginia woolf، بكل ما عاشته في حياتها من مآسٍ، وما تركته من أثر إبداعي في الكتابة الروائية، وهي رائدة في المطالبة بحقوق المرأة، إلا أن إصابتها بمرض الهوس الاكتئابي ثنائي القطب، الذي كانت تسمع من خلاله ضجيجا وأصواتا في رأسها، ما وضعها تحت ملاحظة زوجها لونارد وولف دائما، نتيجة الانهيار العصبي الذي تعرضت له لأكثر من مرة، حتى إنها كررت محاولات الانتحار للتخلص من حياتها البائسة.