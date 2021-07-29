صلاح عبد الله: منتخب مصر صحى جوانا الأمل وهنغلب البرازيل والشناوى يتعمله "تمثال"

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته بعد حجز منتخب مصر الأولمبي مقعده في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز على أستراليا في ختام دور المجموعات.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه لم يتوقع الفوز، وكان خائف من مباراة الأرجنتين في الناحية الأخرى.

وتابع الفنان صلاح عبد الله: "لم أتوقع فوز منتخب مصر على أستراليا والتأهل لدور الـ8، ورمضان صبحي كان عامل شغل كبير، والشناوي يتعمل ليه تمثال.. ولو لعبنا بنفس التركيز والروح بتاع النهارده هنغلب البرازيل.. ومنتخبنا اليوم صحى الأمل".