فيديو | سميرة عبدالعزيز: السيدة انتصار السيسي أخبرتني أنها كانت تتابع "قال الفيلسوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

قالت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، إنها شعرت بالتكريم والتقدير لثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بها، واختيارها عضوًا مجلس الشيوخ.

ووجهت الفنانة الكبيرة في حوارها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الشكر لفخامة الرئيس، وقالت: "سعيدة جدًا بالاختيار وبثقة الرئيس فيا، وبشكره على اختياره رغم إني ماليش نشاطات سياسية".

وتابعت: "أشكر كذلك حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكريمها لي في يوم المرأة العالمي وإهدائي درع تكريم".

وكشفت أن السيدة انتصار السيسي طلبت منها الذهاب لها، وأخبرتها أنها كانت تتابع برنامجها "قال الفيلسوف" عبر أثير الإذاعة، ولا تفوت الاستماع لحلقة واحدة، كما أخبرتها أنها كانت تتابع مسلسلاتها.

واختتمت حديثها قائلة: "حمدت الله على مشواري وعلى ما قدمت، وعلى هذه الثقة".