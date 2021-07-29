شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا لأبطال لبنان فى طوكيو: وجودكم بمفردكم يجعلنا فخورين بغض النظر عن النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة اللبنانية إليسا على دعم الأبطال الرياضيين الذين يمثلون لبنان فى بطولة دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"، المقامة حاليا فى العاصمة اليابانية، مشيرة إلى أن وجودهم بمفردهم هناك يجعلنا فخورين بهم بغض النظر عن النتائج.

وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر: "تحية كبيرة مليئة بالاحترام والمحبة لجميع الأبطال الرياضيين اللبنانيين المشاركين فى دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو، الذين نجحوا بمفردهم دون دعم من أى جهة حكومية، حقيقى وجودكم هناك بمفردكم تجعلنا جميعًا فخورين بكم بصرف النظر عن النتائج".



اليسا

ويوجه اللبنانيون آمالهم، فى الساعات الأولى من صباح الخميس، إلى ملعب الرماية فى ضاحية آساكا فى طوكيو، حيث تحمل الرامية البطلة راى باسيل، مسئولية كبيرة حددتها بنفسها وهى إسعاد الشعب اللبنانى، الذى يعانى من الأزمات منذ نحو عامين، حيث تقف باسيل وتشهر بندقيتها لاصطياد العدد الأكبر من الأطباق عندما تبدأ تصفيات منافسات رماية الأطباق للسيدات.



بطلة الرماية اللبنانية راى باسيل