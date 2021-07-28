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تدمير مسيرة حوثية مفخخة باتجاه جنوب السعودية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية .

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، إنه "مستمر في اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وأضاف البيان أن "مليشيا الحوثي، الانقلابية المدعومة من إيران، تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

وكان التحالف أعلن خلال الـ48 ساعة الماضية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، و4 صواريخ باليستية أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جازان.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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