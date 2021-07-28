قطاعات أرباحها دهست كورونا.. لا خسائر ولا استسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تكن كل تداعيات تفشي جائحة كورونا الاقتصادية سلبية، بل إن بعض القطاعات تطورت، وحققت أرباحا قياسية بفضلها.

ويأتي على رأس تلك القطاعات، قطاع التكنولوجيا، حيث تسببت قيود الجائحة، والعمل عن بعد، في زيادة استخدام منتجاتها، وخدماتها، بوتيرة غير مسبوقة، ما ضاعف أرباحها بمعدلات نمو تاريخية.

وحل قطاع الدواء، في المرتبة الثانية من الاستفادة من تفشي جائحة كورونا، وحققت عدة شركات تنتج أدوية تساهم في علاج الفيروس، أرباح تاريخية، فيما حققت الشركات التي تنتج اللقاح قفزات في الأرباح لم تكن تحلم بها.

وعاد قطاع النفط ليعوض مكاسبه، مع تخفيف قيود الجائحة في الحركة، والسفر، وخاصة مع ارتفاع أعداد المتلقين للقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19"، ولحقه قطاع الطيران، بعد أن عادت بعض شركات صناعة الطائرات لتحقيق أرباح نتيجة تعافي سوق الطيران التجاري.

قطاع التكنولوجيا

قالت شركة الإعلام الفرنسية العملاقة فيفندي، الأربعاء إن أرباح التشغيل الأساسية للنصف الأول قفزت 49 % عن العام السابق، مدفوعة بوحدتها الموسيقية "يونيفرسال" التي تخطط للإدراج في بورصة أمستردام هذا العام.

وحسب رويترز، ارتفعت أرباح المجموعة التي مقرها باريس، قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك وسداد الدين إلى 1.07 مليار يورو (1.26 مليار دولار).

وزادت الإيرادات في الأشهر الستة الأولى من العام بنحو 12%، مع استبعاد عمليات الاستحواذ، إلى 8.22 مليار يورو.

ولم تقدم الشركة، التي يسيطر عليها رجل الأعمال الفرنسي فانسان بولوريه، أهدافا للعام بأكمله.

إيرادات وأرباح "مايكروسوفت"

كما تجاوزت إيرادات وأرباح مايكروسوفت في الربع الثاني من عام 2021، توقعات المحللين.





وقال عملاق التكنولوجيا "مايكروسوفت"، إن الإيرادات ارتفعت 21.3% على أساس سنوي إلى 46.15 مليار دولار في الربع الثاني من العام، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 44.24 مليار دولار.

وأضاف، أن الأرباح بلغت، نحو 16.46 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، أو 2.17 دولار للسهم مقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 1.92 دولار للسهم.

إيرادات وأرباح "ألفابت" قياسية

أعلنت "ألفابت" المالكة لـ"جوجل"، الثلاثاء، عن إيرادات وأرباح فصلية قياسية بفضل قفزة في الإنفاق على الإعلانات وسط طفرة في تسوق المستهلكين عبر الإنترنت.

وقالت "ألفابت" إن إيراداتها من الإعلانات على جوجل زادت حوالي 70% في الربع الثاني من العام إلى 50.44 مليار دولار.





وقفزت إيرادات إعلانات الفيديو على "يوتيوب"، نحو 83.7% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي، مع استمرار المعلنين في استخدام الموقع للوصول إلى المشاهدين في المنازل أثناء جائحة فيروس كورونا.

وبلغت أرباح "ألفابت" في الربع الثاني 18.5 مليار دولار متجاوزة المستوى القياسي السابق البالغ 17.9 مليار دولار الذي سجلته في الربع الأول.

قطاع الدواء

تزداد مبيعات "فايزر" بشكل متسارع شهرا بعد شهر وتتوقع الشركة الأمريكية أن توزع هذه السنة ما يوازي 33.5 مليار دولار من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي طورتها مع شركة "بايونتيك" الألمانية.

وتزيد هذه التوقعات بفارق كبير عن التوقعات السابقة التي أعلنتها المجموعة في مايو/آيار الماضي، وقدرها 26 مليار دولار، وبفارق أكبر عن 15 مليار دولار توقعتها في فبراير/شباط الماضي.

فايزر تضاعف إيراداتها

وحققت "فايزر" في الربع الثاني وحده ولمجمل أنشطتها إيرادات بقيمة 18.9 مليار دولار، وهو رقم يوازي تقريبا ضعف ما حققته قبل عام بنسبة زيادة 92%، وهو ما يفوق توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 18.45 مليار دولار.

وحسب وكالة فرانس برس، ازداد صافي أرباح المختبرات الفصلية بنسبة 59% إلى 5.5 مليار دولار، ما يعني أنها حققت ربحا صافيا قدره 99 سنتا للسهم الواحد، وهو المقياس المرجعي لوول ستريت، ما يفوق التوقعات بقيمة 96 سنتا.

وفي ظل زيادة مبيعاتها، رفعت الشركة توقعاتها لإيراداتها وأرباحها السنوية.





وباتت " فايزر" تتوقع للعام 2021 إيرادات تتراوح بين 78 و80 مليار دولار، بالمقارنة مع 70.5 إلى 72.5 مليار دولار أعلن عنها في مايو/أيار الماضي.

وأوضحت الشركة، أن توقعاتها لزيادة الإيرادات تعود لزيادة مبيعاتها من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتي حققت لها 11.3 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

كما من المتوقع أن تزداد الأرباح للسهم الواحد بمقدار 3.95 إلى 4.05 دولار، بالمقارنة مع 3.55 إلى 3.65 دولار كانت متوقعة بالأساس.

ووزعت فايزر حصص أرباح على مساهميها تبلغ قيمتها الإجمالية 4.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، بزيادة 3% على مدى عام.

"موديرنا" و "جونسون أند جونسون"

وعلى سبيل المقارنة، توقعت شركة "موديرنا" التي أنتجت هي أيضا لقاحا ضد كوفيد-19، في مايو/أيار الماضي أن تصل مبيعاتها السنوية إلى 19.2 مليار دولار.

كما توقعت مجموعة "جونسون أند جونسون" الأمريكية للأدوية أن يدر عليها لقاحها 2.5 مليار دولار هذا العام.

ولا تبيع "فايزر لقاحها بسعر التكلفة سوى للدول الفقيرة، خلافا لمنافساتها مثل "جونسون آند جونسون" و"أسترازينيكا"، التي تعهدت ببيع لقاحاتها بسعر التكلفة لجميع الدول طوال فترة تفشي الوباء.

قطاع النفط

وقالت شركة "نوفاتك"، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، الأربعاء، إن أرباحها الصافية تضاعفت إلى أكثر من المثلين لتسجل 99.3 مليار روبل (1.35 مليار دولار)، مشيرة إلى تعافي أسعار النفط والغاز وأحجام الإنتاج.

وتابعت أن إيراداتها قفزت بنسبة 83.7% إلى 264.5 مليار روبل.

بيميكس المكسيكية

- سجلت شركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة، بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس)، الأربعاء، صافي ربح 14.4 مليار بيزو (722.5 مليون دولار) في الربع الثاني من 2021، ودخلا إجماليا 347.44 مليار بيزو (17.42 مليار دولار).

ووصلت ديونها المالية إلى 115.1 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من 2021،. وارتفع إنتاجها من الخام بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، في حين زاد إنتاج خامها المعالج بنسبة 5.4%.

قطاع الطيران

وسجّلت بوينج أول أرباح فصلية منذ 2019 في ظل تعافي سوق الطيران التجاري، ما سيسمح للشركة بإلغاء عدد أقل من الوظائف مقارنة بخططها السابقة، وفق النتائج الصادرة الأربعاء.

وتأتي النتائج في وقت تحاول شركات الطيران التجاري الإيفاء بالطلب المتزايد على السفر المدفوع بتوافر لقاحات كوفيد.

بوينج تربح لأول مرة منذ عامين

وأعلنت شركة الطيران العملاقة الأمريكية، أرباحا في الربع الثاني من 2021 بقيمة 587 مليون دولار، مقارنة بخسارة بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020 في أوج الأزمة الوبائية، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها.

ويعد الربح، الذي شكّل مفاجأة للمحللين الذين كانوا يتوقعون خسارة أخرى، أول نتيجة إيجابية تسجلها الشركة لجهة الإيرادات منذ الفصل الثالث من العام 2019 قبل تسبب فيروس كورونا بإغلاق اقتصادات حول العالم.





وقال الرئيس التنفيذي لبوينج، "ديف كالهون"، إن الشركة ستحافظ على عدد موظفيها الحاليين البالغ 140 ألفا بدلا من ان تبقي على 130 ألف عامل وفق قرار اتّخذته بداية الوباء.

وأشار في رسالة إلى الموظفين إلى أن اتجاهات تعافي القطاع "مشجّعة".

وارتفعت عائدات بوينج إلى 17 مليار دولار، بزيادة نسبتها 44 % عن العام السابق فيما سجّلت الشركة المزيد من الإيرادات التشغيلية في الدفاع والفضاء والأمن.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 5.4 % الأربعاء إلى 234.3 دولارا.