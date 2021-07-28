شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه خاص للفيلم المصرى "بين بحرين" فى مهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفيلم الروائى الطويل المصرى "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة على تنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة، الذى اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي، ليرفع الفيلم رصيده من الجوائز إلى 22 جائزة دولية خلال مشاركاته فى عدة مهرجات حول العالم.

مهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة هو حدث سينمائى سنوى يُقام فى بيروت، ويجمع صناع السينما ومحبى الأفلام من جميع أنحاء العالم. يهتم المهرجان بتناول قضايا المساواة بين الجنسين، كما يتطرق إلى أشكال العنف المنزلى ضد المرأة من خلال عدسات السينما.

وقبل ذلك كان بين بحرين قد حصد 21 جائزة دولية، هم 6 جوائز من المهرجان القومى للسينما المصرية، كما فاز بجائزة أفضل أفيش من مهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية، كما حصل على جائزتى أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولى لسينما التنوع بالمغرب، وأفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفنى فى السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي، وجائزتى نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية، وذلك فى عرضه الأول بـمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.

شارك الفيلم فى عدة مهرجانات عربية وعالمية منها مهرجان السجادة الحمراء بفلسطين، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن، مهرجان Religion today بإيطاليا، وفى الدنمارك ضمن مهرجان أرهوس للفيلم العربي، وفى ألمانيا ضمن مهرجان الفيلم العربى فى توبنغن، ومهرجان موسترا دى فالنسيا بأسبانيا.

أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها فى إحدى ضواحى القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التى تواجه النساء، خاصة فى المناطق الريفية.

الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أمانى التونسي، وشارك فى كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس.