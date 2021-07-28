شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أشرف زكى من أكاديمية الفنون لبلوغه السن القانونية للتقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بلوغه السن القانونية للتقاعد من أكاديمية الفنون، على أن يتفرغ للتدريس بالمعهد العالى للفنون المسرحية كأستاذ بقسم التمثيل والإخراج.

ووجه الدكتور أشرف زكى من خلال ”الخليج 365”، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على الفترة التي عمل بها تحت رئاستها رئيسا للأكاديمية، كما وجه الشكر لكل أساتذة وعمداء المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون على التعاون الشديد خلال فترة عمله بها بحسب تصريحاته، وأعرب زكى عن أمنياته بالتوفيق لرئيس الأكاديمية الجديد.

وكان الدكتور أشرف زكى قد قام بتسيير أعمال رئيس الأكاديمية منذ عام 2018، خلفاً للدكتورة أحلام يونس، حتى أصدرت وزيرة الثقافة قرارا بتعيينه كرئيسا للأكاديمية في مطلع ديسمير عام 2019، كما شغل زكى العديد من المناصب الأخرى بالأكاديمية في عهد رؤساء أخرين منها عميد المعهد العالى للفنون المسرحية.