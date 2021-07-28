شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تعلن عن طرح أحدث أغانيها "أمك وأبوك" الاثنين المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة روبى عن طرح أحدث أغانيها "أمك وأبوك" على قناتها بموقع يوتيوب يوم الاثنين المقبل، حيث طرحت برومو قصير للأغنية على حسابها بموقع إنستجرام، معلنة عن موعد طرحها كاملة.

وتستعد روبي لإحياء حفل غنائي، الجمعة 6 أغسطس المقبل، في مدينة العلمين الجديدة، وجاءت أسعار التذاكر، 500 جنيه لفئة البلاتينيوم وفئة VIP تصل إلى 2000 جنيه، ويعد هذا الحفل الثانى الذى تحييه روبى خلال الصيف الجارى بعدما أحيت حفلاً يوم 16 يوليو الجارى بالساحل الشمالى، وأشعلت روبى الحفل برقصها على أشهر أغانيها.

وأثار هذا الحفل الجدل قبل إحيائه بسبب الشروط التي وضعها المنظمون، والتي كانت عبارة عن "الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز) لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية يسمح بارتداء التربون لا يسمح باستخدام العنف يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء".



روبى

وتعاقدت روبى قبل أيام على مينى ألبوم لصيف 2021، يضم 5 أغنيات يتم طرحها على فترات متباعدة، على أن تكون الأغنية الأولى بعنوان "على سهوة"، والتي سيتم طرحها يوم 5 أغسطس المقبل، من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل، كما تتعاون في باقى الأغانى مع الشعراء مصطفي حسن وصابر كمال، والملحنين بلال سرور ومحمد حمزة ومحمد يحيي، والموزعين أحمد عادل وأمين نبيل وهاني يعقوب وأحمد إبراهيم.

وتنتظر روبى عرض مسلسلها "شقة 6" يوم 1 أغسطس المقبل، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.