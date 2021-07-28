شكرا لقرائتكم خبر عن تيفانى هاديش فى العرض الأول لفيلم Jungle Cruise بكاليفورنيا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت الفنانة تيفاني هاديش العرض الأول لفيلم Jungle Cruise ، بطولة دواين جونسون وإميلي بلانت، خلال عطلة نهاية الأسبوع في أنهايم ، بكاليفورنيا على الرغم من عدم ظهورها في الفيلم، وقالت الممثلة الكوميدية إنها أحبت رحلة Jungle Cruise.

وكشف موقع imdb عن عرض فيلم دواين جونسون الجديد Jungle Cruise، في دور العرض الفرنسية يوم 28 يوليوعلي أن يطرح يوم 30 يوليو الجارى، في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الشركة المنتجة طرحت تريللر الفيلم والذي حازعلى إعجاب الآلاف من منتظرى العمل على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.