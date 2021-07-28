نجوم الفن ينعون والد محمد رجب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اسقبل الفنان محمد رجب العزاء في والده، الذي رحل أمس، ونشر عبر خاصية "القصص القصيرة"، منشورات زملائه، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وفي هذه السطور نعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

رانيا فريد شوقي

كتبت الفنانة رانيا فريد شوقي: "خالص العزاء في وفاة والد الفنان محمد رجب، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله جميعا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

أيتن عامر

وكتبت الفنانة أيتن عامر: "البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له يارب".

جومانا مراد

وكتبت الفنانة السورية جومانا مراد : "إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة ونعيمها إن شاء الله، ربنا يصبر قلبك".

أحمد صلاح حسني

وكتب الفنان أحمد صلاح حسني: "البقاء لله في والد أخي وصديقي الغالي محمد رجب".

دينا فؤاد

وكتبت الفنانة دينا فؤاد: "البقاء لله في والد الفنان محمد رجب".

عمرو عبد العزيز

وكتب الفنان عمرو عبد العزيز: "خالص العزاء إلى الأخ والزميل محمد رجب وشقيقه الفنان عمرو رجب في وفاة والدهم، إنا لله وإنا إليه راجعون".