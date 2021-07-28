بعد ساعات من طرحها.. نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب المقام في العلمين الجديدة يوم 13 أغسطس، تذاكر الحفل عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

الإقبال على شراء تذاكر الحفل كان كبيرًا من جمهور الهضبة، إذ نفدت التذاكر فئات 750 و1500 جنيه، بعد ساعات من طرحها.

ومن المقرر أن تطرح الشركة اليوم باقي التذاكر، وهي من فئات 3000 و4000 جنيه.

عمرو أحيا مؤخرا حفلين في إحدى قرى الساحل الشمالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكان الحضور بالدعوات لعدد محدود.

وطرح الهضبة مؤخرا 3 أغانٍ بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، وهي:

"أحلى ونص" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

"اتقل" من كلمات تامر حسين ، ولحن مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

و"الدنيا بترقص" من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.