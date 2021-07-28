ميسي يصل إسبانيا تمهيدًا لتجديد عقده مع برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

وصل اللاعب الأرجنتيني لونيل ميسي إلى إسبانيا، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لتجديد عقده مع نادي برشلونة.

وانتهى عقد البرغوث الأرجنتيني مع النادي الكتالوني في 30 يونيو الماضي، وسط تكهنات بنية النادي واللاعب التجديد، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ دون مقابل.

ولحظة وصوله للمطار، تجنب ميسي الرد على الأسئلة بشأن تجديد عقده مع البلاوجرانا واكتفى بالتوقيع للمعجبين في المطار.

وخلال مؤتمر صحفي لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، قبل عدة أيام أثناء تقديم اللاعب الهولندي ممفيس ديابي، قال: “في الوقت المناسب ستعرفون الأخبار التي ننتظرها جميعا، والآن لا يمكنني الخوض في تفاصيل المفاوضات مع ميسي، لا يسعني إلا أن أقول إنها تتقدم بشكل جيد، ليو في إجازة ولديه فريق هنا يعمل على إبرام العقد”.

وأضاف: “ميسي قال دائما إنه يريد الاستمرار، ونحن نتقدم في المفاوضات، نريده أن يبقى هنا لسنوات عديدة، ماتيو اليماني يعمل بشكل جيد للغاية من أجل ذلك”.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية فقد توصل برشلونة وليونيل ميسي لاتفاق مبدئي لتجديد تعاقد الأرجنتيني بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

وأضافت أن ميسي يرى أن لديه القوة والطاقة لمواصلة ارتداء قميص برشلونة في أعلى المستويات لمدة 5 مواسم وهو ما يتشاركه النادي.

وأوضحت أن ميسي يخطط للمشاركة في مشروع النادي الجديد والمخطط له 3 سنوات من الآن، ومتخذا الخطورة الأخيرة في الالتزام بقميص برشلونة.

وبينت أن “ميسي وافق على تقليص راتبه الحالي بنسبة 50% بسبب المشاكل المادية التي يمر بها النادي والوضع المعقد”.

ولفتت إلى أن المال لم يكن مشكلة في المفاوضات بل الضرائب، منوهة إلى أنه من النادر على تسير الأمور بشكل خاطئ، وأنه حان وقت محاميّ الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على العقود.

وأكدت أن الشرط الجزائي في عقد ميسي سيكون 350 مليون يورو.