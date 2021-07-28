منتخب مصر يطيح بأستراليا ويتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

تمكن منتخب مصر الأولمبي، من تحقيق فوز ثمين على نظيره الأسترالي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020“.

وسجل أحمد ياسر ريان، الهدف الأول للفراعنة، في الدقيقة 45 من الشوط الأول عن طريق تمريرة رائعة من طاهر محمد طاهر تصل إلى رمضان صبحي الذي راوغ مدافع أستراليا في منطقة الجزاء ومررها لريان الذي سددها بقوة في مرمى المنافس.

وسجل عمار حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 85، بعد متابعته لتصدي الكرة من حارس أستراليا.

وتألق محمد الشناوي، حارس مرمى مصر، في الدفاع عن مرماه في أكثر من هجمة للاعبي أستراليا.

منتخب مصر دخل المباراة وهو يتذيل المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة حصدها بالتعادل مع إسبانيا في المباراة الأولى، وكان يحتاج للفوز من أجل التأهل، وهو ما حدث.

وفي مباراة أخرى بذات المجموعة، تعادل المنتخب الإسباني مع نظيره الأرجنتيني بهدف لمثله.

وجاء هدف إسبانيا عن طريق ميكيل مورينو في الدقيقة 66، بينما هدف الأرجنتين عن طريق توماس بيلمونت بالدقيقة 87.

وبهذه النتائج، أصبح رصيد إسبانيا 5 نقاط في صدارة المجموعة، ومصر حلت ثانية برصيد 4 نقاط وتتأهل بفارق الأهداف، ثم الأرجنتين (4 نقاط) وأستراليا (3 نقاط).

ويواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي في الجولة المقبلة.

وكان المنتخب البرازيل قد تأهل متصدرا لمجموعته الرابعة بعد فوزه على المنتخب السعودي (3-1).

وتصدرت البرازيل المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات لتتأهل إلى دور الثمانية ومعها ساحل العاج التي رفعت رصيدها إلى خمس نقاط، متفوقة بفارق نقطة واحدة عن ألمانيا التي حلت في المركز الثالث، وودعت المسابقة أيضا رفقة السعودية التي ظلت بدون نقاط.

وتُقام مباراة البرازيل في الدور المقبل أمام مصر، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثالثة، يوم 31 يوليو الجاري على ملعب سايتاما، بينما يواجه المنتخب الإسباني نظيره كوت ديفوار.

وانطلقت أولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو الجاري بعد أن تأجلت عامًا بسبب تداعيات فيروس كورونا، وستستمر فعالياتها حتى يوم 8 أغسطس المقبل.