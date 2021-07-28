هل عادت العلاقة العاطفية بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد انفصالهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عودتها أخيراً الى مصر من لبنان حيث انتهت من تصوير عمل درامي قصير، تمّ مجددًا تداول أخبار تخصّ حياة الممثلة المصرية دينا الشربيني.

وفي التفاصيل، ورغم أنها رفضت الرد على عودة علاقتها بالنجم المصري عمرو دياب أخيراً بعد أن أثير الجدل حول عودة علاقتهما العاطفية، عادت الشائعات للصدارة مرة أخرى خصوصاً بعد عودة دينا الشربيني الى مصر خلال الأسبوع الماضي وقضاء إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي في القرية نفسها التي يقيم فيها دياب، والتي يقصدها كل عام.

وبمجرد وجود الشربيني في الساحل الشمالي وفي المنزل المجاور لمنزل دياب، تردّدت عودة علاقتهما مرة أخرى، وهو ما نفاه مصدر لـ “نواعم” نهائياً، مؤكداً أن لا صحّة لما يتردد حول ذلك تماماً، وأنه بالرغم من وجودهما في القرية نفسها في الساحل الشمالي المصري، إلا أنهما لم يتقابلا بتاتًا.