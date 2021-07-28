هذا ما قاله عباس النوري بعد مرور 32 عاماً على زواجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم السوري عباس النوري بمرور 32 عاماً على زواجه من الكاتبة عنود خالد.

ونشر النوري صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تظهر فيها يده ويد زوجته وهما يضعان خاتمي الزواج وعلّق عليها: ” من 27/7/1989 الى 27/7/2021 و لازلنا باتجاه الأفق …. و سنبقى…. عنود و عباس “.

ولاقت الصور إعجاباً كبيراً من قبل أصدقائه ومتابعيه وزملائه الذين تمنوا له ولزوجته السعادة والهناء المستمرين والصحة والسعادة.

وكان زواج عباس النوري وعنود خالد قد أثمر عن ثلاثة أولاد هم رنيم وميار وريبال. ويعد هذا الزواج من الزيجات المميزة في الوسط الفني السوري.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني يستعد عباس لتصوير الموسم الثالث من مسلسل ” حارة القبة ” للمخرجة رشا شربتجي والذي صوّر منه النوري جزأين عرض الأول منهما في رمضان 2021 وسيعرض الثاني في موسم 2022.

ويشارك في بطولة العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً بجزئه الأول كل من سلافة معمار، فادي صبيح، خالد القيش، شكران مرتجى وآخرين.