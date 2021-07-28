إلهام شاهين تزور فوج إطفاء بيروت.. من المطار الى المرفأ فوراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الممثلة المصريّة القديرة إلهام شاهين متابعيها مساء أمس الثلاثاء بنشر صورها من بيروت فور وصولها الى لبنان، قبل الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب.

وكشفت الممثلة الهام شاهين عن التفاصيل بالقول “وصلت الى بيروت الآن، وذهبت فوراً من المطار إلى النصب التذكاري لشهداء إنفجار 4 أغسطس لأضع إكليل الزهور وأتقابل مع زملاء ضحايا الإنفجار من رجال الإطفاء”.

وتابعت شاهين “الله يرحم شهداء الواجب، والله يحافظ على لبنان الغاليه وأهلها… وشكرا سيادة الضابط علي نجم على إهدائي شعار فوج الإطفاء الذي يحمل ثلاث كلمات” مروءة وتضحية وإخلاص. قدر الضباط في كل البلاد أن يضحوا بحياتهم لإنقاذ أوطانهم والحفاظ على حياة الشعوب. ربنا يحميكم من كل شر ويبارك لكم”.

وختمت الهام شاهين منشورها بالقول “شكراً لسيادة محافظ بيروت على إهتمامه بزيارتي للبنان، وسيظل لبنان عروس الوطن العربي الجميلة رغم كل الظروف الصعبة. بحب لبنان”.