شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى مع محمد نور وسامو زين فى فرح هاجر أحمد: الحبايب كلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم تامر حسنى، عن سعادته الكبيرة بلقاء عدد من زملائه الفنانين فى فرح الفنانة هاجر أحمد، التى تم زفافها أمس الثلاثاء، فى أحد الفنادق الكبرى، ومنهم المطربون محمد نور وسامو زين وأحمد جمال.



تامر حسنى فى فرح هاجر أحمد

ونشر تامر، الصور التى جمعته بالفنانين عبر ستورى حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحبايب كلهم فى فرح، الفنانة الجميلة هاجر وحبيب قلبى أحمد، ألف مبروك وعقبال الجميع".



تامر حسنى مع العروسين ومحمد نور وأحمد جمال

واحتفلت الفنانة هاجر أحمد، بحفل زفافها على أحمد الحداد، أمس الثلاثاء، وسط عدد من نجوم الفن وعائلتها، وظهرت فى حفل الزفاف، بفستان أبيض منفوش بإطلالة بسيطة مع طرحة طويلة، لتصبح أحدث عروس بالوسط الفنى.



تامر مع نور وسامو

تامر حسنى

بدأت هاجر مشوارها الفنى عام 2013 خلال مسلسل "ألف سلامة" مع الفنان أحمد عيد، ثم شاركت فى عدة أعمال تليفزيونية، من أهمها: "كيد الحموات، المغنى، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومى"، وفى 2019، بدأت شهرة هاجر أحمد الحقيقية كممثلة من خلال مشاركتها فى مسلسلات منها: "نصيبى وقسمتك 3، هوجان، وكارمن"، كان آخر أعمالها مسلسل "أحسن أب"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى مع الفنان على ربيع وسامى مغاورى وخالد عليش.



تامر حسنى











