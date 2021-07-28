شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلاً غنائيًا بمدينة العلمين 13 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم عمرو دياب حفلا غنائيا بفندق الماسة بمدينة العلمين يوم 13 أغسطس المقبل، ومن المقرر طرح التذاكر قريبا، ويعد هذا الحفل هو الثانى له خلال موسم الصيف.

عمرو دياب فى حفله الأول بمارينا

يذكر أن الهضبة عمرو دياب أحيا حفلا غنائيًا فى ثانى أيام الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، فى الساحل الشمالى، وسط حضور جماهيرى كبير.

وقدم الهضبة خلال الحفل العديد من أغانيه منها أغانى ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ"، وأيضا عددا كبيرا من أغانيه القديمة، منها نور العين، متخافيش وراجعين وغيرها.

كما حرص عدد من الفنانين على حضور الحفل، منهم فيفى عبده التى قالت: "النهاردة أول يوم أخرج من فترة طويلة، رحت حفلة عمرو دياب فى الساحل الشمالى وانبسطت جداً، الأجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً.

وكان النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "أحلى ونص" والتى تعد ثالث أغنياته فى صيف 2021، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وسبقها بأيام طرح ثانى أغنياته الصيفية، وهى"اتقل" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وأيضا أغنية "الدنيا بترقص".