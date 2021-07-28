شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يهنئ زوجته هبة مجدى بعيد ميلادها بأغنية وقُبلة على الرأس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب والفنان محمد محسن، بعيد ميلاد زوجته النجمة هبة مجدى، الذى يوافق اليوم، الأربعاء 28 يوليو، مغنيا لها أغانى عيد الميلاد وتقبيلها فى رأسها احتفالا بهذه المناسبة.





ونشر محسن، مقطع فيديو مع زوجته هبة، سألها من خلاله عن إحساسها بالاحتفال بعيد ميلادها، لترد، قائلة: "إحساس رائع عشان بحتفل بيه معاك أكيد"، ليرد محسن بتقبيلها من رأسها، ثم عاد وعلق على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتى"، لترد هبة، من خلال التعليقات، قائلة: "حياتى حياتى.. أنا مكسوفة قوى".

وكان المطرب محمد محسن، احتفل منذ يومين بعيد زواجه الخامس على الفنانة هبة مجدى، واستعاد ذكريات احتفالهما بهذه اللحظات على خشبة المسرح، ونشر محمد محسن صور احتفالهما أثناء عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة" مع النجم الكبير يحيي الفخرانى، وعلق على هذه الذكرى قائلاً: "عيد جوازنا أول يوم فى سنة 2016 كانت خطوبتنا على خشبة المسرح القومى أثناء عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة".





وأضاف محسن: "كملنا عروض طول السنة، ومن النجاح الشديد للمسرحية وقتها ملقيناش وقت للفرح لأننا كنا بنعرض يومياً، فكتبنا الكتاب بالنهار يوم 26 يوليو بسرعة عشان نلحق نعرض المسرحية بالليل"، واختتم: "عشان كدا 26 يوليو يوم عظيم ومميز فى حياتنا، كل سنة واحنا سوا ع الحلوة والمُرة".