شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "صعبة" وتحقيقها 34 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أغنية " صعبة" للنجم تامر حسنى تريند يوتيوب، واحتلت المركز الثالث، وحققت 34 مليون مشاهدة فى أسبوع فقط منذ

طرحها فى احتفالات عيد الأضحى، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله،

إخراج تامر حسنى.

ويعرض للنجم تامر حسنى حاليًا فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلاشيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد

عبد الرحمن،وعصام السقا.

وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب إصابة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف

الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.