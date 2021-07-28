شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز: محمد صبحى أخرجنى من الحداد النفسى على زوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إن الفنان محمد صبحى هو من أخرجها من حالة الحداد النفسى التي عاشتها بعد رحيل زوجها الكاتب محفوظ عبد الرحمن، إذ إنها كانت تنوى الاعتزال ولكن "الورق هو اللى حكم"، بحسب قولها.

وأضافت خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذى تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغنى وسهير جودة على قناة "CBC"، أن لديها صديقة حاولت أن تهون عليها وأخذتها بالسيارة إلى مسرحية غزل البنات لـ محمد صبحى ودخلت بالفعل وأبهرها المسرح حيث كان جميلًا للغاية، مضيفةً أنها حيت صبحى على المسرحية ووجدته يطلب منها أن تنضم إلى الفرقة فى العمل المسرحى الجديد لتوافق فورًا.

وتحدثت سميرة عبد العزيز عن علاقة الصداقة القوية بينها وبين سميحة أيوب، وقالت إنها حمتها فى بدايتها لأنها حين بدأت دخولها عالم الفن والمسرح كان هناك معاكسة من جانب البعض، ولكن سميحة أيوب كانت تمنع ذلك وتجعلها تجلس بجانبها، ومن حينها أصبحت صديقتها.

وأردفت أن الفنانة سميحة أيوب كانت تُعيدها إلى المنزل بعد التصوير خاصةً أنهما جيران فى منطقة الزمالك، مشيرةً إلى أن بين بيتها وبيت سميحة أيوب شارع واحد فقط وحتى اليوم يشربان القهوة سويًا.

يذكر أن برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الثالثة عصرًا.