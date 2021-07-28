شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى وهشام عباس يحييان حفلا فى الساحل الشمالى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان حميد الشاعرى وهشام عباس فى حفل واحد يوم الجمعة المقبل بالساحل الشمالى، ويرفع الحفل شعار "تسعيناتى" انتسابا لهذا الجيل الذى قدم نجاحات كبيرة خلال مسيرته.

وفور الإعلان عن الحفلة التى تقام مساء بعد غد الجمعة رحب رواد السوشيال ميديا باجتماع النجمين فى حفل لايف واحد، خاصة الأجيال التى ارتبطت كثيرا بهما وتربوا على أغانيهما الشهيرة والدويتوهات التى غنياها معا، وأعمالهما التى انتشرت بين الأجيال المختلفة وارتبط بها الجمهور.

وتابع خلال الساعات الماضية منظم الحفل مع النجمين حميد الشاعرى وهشام عباس كل الاستعدادات الخاصة بالحفل، بداية من المسرح والإضاءة، وتنسيق الدخلات والأغانى.

ويعد هذا الحفل أول حفلات حميد الشاعرى وهشام عباس خلال الصيف الجارى، تمهيدا لعدة حفلات أخرى خلال الفترة المقبلة.