شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل ممثلة وآسر ياسين ضابط شرطة..تعرف على تفاصيل تصوير مسلسل"الثمانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة غادة عادل ضمن أحداث مسلسل "الثمانية"، دور ممثلة خلال الأحداث وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة وتدخل فى صراعات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، بينما يجسد الفنان آسر ياسين دور ضابط مباحث ويواجه العديد من الصراعات وتدور الأحداث فى إطار إجتماعى أكشن.

وانطلق التصوير الأسابيع الماضية بمنطقة التجمع الخامس فى أكثر من ديكور آخرها كان ديكور مستشفى، وجمعت المشاهد بين محمد علاء وآسر ياسين.