محمد عبدالرحمن يقدم مسرحية "شمسية وأربع كراسي" في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان محمد عبدالرحمن من بروفات مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، والمقرر عرضها للمرة الأولى في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4 يوم الخميس المقبل.

يشارك عبدالرحمن في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبدالرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

وكان محمد عبدالرحمن قد أعلن عن أحدث أعماله بعنوان فيصل إكس ابو كليبس، وهو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة

The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.

يذكر أن أحدث أعمال محمد عبدالرحمن كان مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم".