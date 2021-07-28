ماجي بو غصن تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية.

ونشرت ماجي مقطع فيديو لها عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام": قالت فيه: "أشكر الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية وهاد الشي بيسعدني ويشرفني، وحصولي على الإقامة بيسهلي زياراتي للإمارات سواء كانت للسياحة أو العمل".

وعلقت: "كل الشكر والتقدير لإمارة أبوظبي على منحي الإقامة الذهبية قلب أبيض أيدٍ مطوية، فرحت بهالتكريم بأبوظبي اللي فتحت بوابها لكل الكفاءات والمواهب وصارت مركزًا ثقافيًّا وإبداعيًّا رائدًا على مستوى المنطقة والعالم".

وتابعت: " كل الشكر والتقدير لإمارة أبوظبي على منحي الإقامة الذهبية".

يُذكر أن ماجي بو غصن شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2021 من خلال مسلسل "للموت" مع دانيلا رحمة وخالد القيش ومحمد الأحمد، وغيرهم نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية. المسلسل من تأليف نادين جابر ومن إخراج فليب أسمر.