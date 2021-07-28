ميريام فارس حصلت على الإقامة الذهبية في الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:10 مساءً - منذ 38 دقيقة

حصلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية. ونشرت ميريام عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة في الإمارات أرفقتها بتعليق كتبت فيه: ” كلّي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الامارات العربية المتحدة، كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكامًا وشعبًا”.

ونشرت ميريام صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية بفستان أسود طويل.

وخطفت ميريام أنظار عدد كبير من متابعيها، خصوصاً أنها إعتمدت الكلاسيكية بملابسها وشعرها وحتى في ماكياجها، وتضمن فستانها تصميماً لافتاً.

والجدير ذكره أن ميريام إحتفلت مؤخراً بتخطي مشاهدات أغنيتها “حالة حلوة” الـ 50 مليون مشاهدة.

ونشرت ميريام مقطع فيديو لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بشعر أشقر وبتسريحة شعرها المتموجة المعتادة، وهي ترقص على أنغام اغنيتها حالة حلوة فرحاً بحصد هذا النجاح الكبير وعلقت عليه: “50 مليون قبلة لـ 50 مليلون مشاهدة على يوتيوب”.