مايا دياب: “كل يوم قلبنا وبلدنا عم يحترقوا اكتر واكتر”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:10 مساءً - منذ 45 دقيقة

أطلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب صرخة عبر صفحتها الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي تناشد فيها المعنيين بإنقاذ الناس وإخلاء المنطقة في عكار حيث تشبّ سلسلة حرائق ريثما يتم إخماد الحريق.

وكتبت مايا: “النيران بين المنازل، ساعدوا الناس للإخلاء ويا رب يقدروا يخمدوا الحريق بلا ما نخسر حدا، كل يوم قلبنا وبلدنا عم يحترقوا اكتر واكتر”. وأرفقت منشورها بوسم “انقذوا القبيات”.

وأفادت المعلومات ان 9 فرق من الصليب الأحمر تعمل على إسعاف المصابين وعلى إخلاء المدنيين في حريق القبيات، فيما ناشدت بعض الجهات قبرص للتدخل في عملية اخماد الحريق.

ووفقا للصليب الاحمر اللبناني، تم إخلاء 17 شخصاً حاصرهم الحريق فيما نقل شخصين الى المستشفى وتم إسعاف 6 آخرين في الموقع.

كما أن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى أجرى اتصالا بنائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر لتنسيق الجهود الرامية الى السيطرة على الحرائق في جرود القبيات وضرورة استقدام الطوفات لمنع تمدده.