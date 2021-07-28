دنيا بطمة متهمة بتشويه القفطان المغربي.. إطلالة سيئة تعرضها للانتقاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم توفّق الفنانة المغربية دنيا بطمة في آخر إطلالة لها خلال احيائها حفل زفاف في مدينة الفنيدق في المغرب، إذ اختارت كعادتها القفطان المغربي، إلا أن تصميمه بدا مبالَغاً فيه وسيئاً.

واستعرضت دنيا إطلالتها التي وصفتها بالأنيقة بقفطان مزج بين التصميمين المغربي والتركي، لكنه ساهم في إظهار وزنها الزائد بوضوح، حيث جاء تصميمه طويلاً بقماش المخمل الأسود الفخم، وتميّز بتطريز ذهبي لامع بشكل طولي على كامل الفستان الضيق عند الخصر، مما أبرز أردافها العريضة.

واستُكمل التصميم من الجهة السفلية بريش ناعم وكثيف، وقد توسّطه حزام عريض حمل نفس التطريز الذهبي المبالَغ فيه.

وأبدى جمهور دنيا بطمة دهشتهم من التصميم، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر أنه جميل ويليق بها، ومن انتقد اختيارها هذا، مؤكدين أنها شوّهت صورة القفطان المغربي بطريقتها في الاستعراض، ولافتين الى أن التصميم لا يتناسب مع شكل جسمها.

كذلك لاحظ الكثير من المتابعين التغيّر الكبير في ملامح بطمة بسبب ألوان المكياج الصارخة واللافتة للنظر، إضافة الى الفيلر وعمليات التجميل التي تخضع لها باستمرار، كما ركز البعض منهم على الوزن الزائد الذي باتت تعاني منه.