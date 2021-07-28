شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة على منزل جون ليجند وزوجته كريسي تيجن .. تم بيعه بقيمة 16 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع جاست جيرد عدد من الصور لمنزل جون ليجند وزوجته كريسي تيجن، والذي تم بيعه للتو مقابل 16 مليون و 800 ألف دولار في بيفرلي هيلز.

الزوجين غادرا المنزل في أغسطس 2020 وكان العقار مدرجًا سابقًا مقابل 24 مليون دولار العام الماضي وتعثرت صفقة البيع ثم تم بيعها، الزوجين قما بشراء المنزل الذي تبلغ مساحته 8520 قدمًا مربعًا من قبل الزوجين في عام 2016 مقابل 14.1 مليون دولار.

سقف المنزل بارتفاع 33 قدمًا و الأسقف مصنوعة من خشب تايلاندي ، والأرضيات مصنوعة من خشب البلوط.

وكان النجم العالمي جون ليجند حرص علي حضور العرض الخاص لفيلم Space Jam: A New Legacy ، في لوس أنجلوس، وظهر ليجند وحيدا بدون زوجته كريسي تيجن والتي تورطت في أزمة تنمر بعد ظهور تغريدات لها تتنمر فيها علي كورتني ستودن والتي كانت وقتها لاتزال قاصر.

الشركة المنتجة لفيلم Space Jam: A New Legacy طرحت الفيلم في السينمات 16 يوليو الجاري، واشترط علي الحضور تلقي لقاح فيروس كورونا أو إثبات أنهم لم يعانون من أعراض الفيروس.

والعمل من بطولة لاعب كرة السلة العالمى "ليبرون جيمس"، الذى صرح أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 ولكن توقف العمل به لأسباب كثيرة ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".