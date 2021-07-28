دراما كوميدية تجمع بين سلمان خان وساجد ناديوالا.. Bhaijaan

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاون جديد بين نجمي بوليوود “سلمان خان” و”ساجد ناديوالا” في الدراما الكوميدية الجديدة Bhaijaan من إخراج “فرهاد سامجي”، بينما تشارك “بوجا هيجد” في دور البطولة في أول مشاركة لها مع “سلمان خان”. وقد أخذت الدراما هذا الإسم بعد Kabhi Eid Kabhi Diwali.

وبحسب موقع “Bollywood Hungama” سيلعب “سلمان” الدور الرئيسي في الفيلم، وهو دور الأخ غير المتزوج لثلاثة أشقاء. وقد التقى “سلمان خان” و”ساجد ناديوالا” مؤخرًا لمناقشة جدول التصوير وتاريخ إصدار Bhaijaan، حيث قررا وباقي عناصر الفيلم بالإجماع على عرض الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع في ديوالي 2022.

ويرى الثنائي أن السيناريو مليء بالكوميديا والمشاعر العائلية، مما يجعلها ساعة مثالية للجمهور خلال موسم الأعياد في ديوالي.

سيبدأ تصوير Bhaijaan في شهر نوفمبر المقبل في الهند، بمجرد أن ينتهي “سلمان” من تصوير فيلم الإثارة المستمر Tiger 3.

ومع انتهاء “فرهاد” من فيلم الحركة الكوميدي Bachchan Pandey ، سينتقل إلى مرحلة ما قبل الإنتاج لمناقشة Bhaijaan.

قال مصدر لموقع “Bollywood Hungama”: “إنه فيلم طموح للفريق وسوف يفاجأ الجمهور بالسياق الأكبر للموضوع الذي يتطرق إليه صناع الفيلم.”

جدير بالذكر أن Bhaijaan سيكون أول إطلاق لـ”سلمان” في ديوالي بعد دراما Prem Ratan Dhan Payo عام 2014 للمخرج “سوراج بارجاتيا”.